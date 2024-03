Champions League, decidono Kane e Muller: Il Bayern rimonta ed elimina la Lazio (3-0)

Bayern Monaco e Lazio scendono in campo per gli ottavi di finale di ritorno della Champions League. Al 14′ reattivo Provedel a respingere una conclusione dal limite di Musiala. Al 16′ ancora pericolosi i padroni di casa con un tiro di Kane che va a lambire il palo dopo una deviazione. Al 36′ occasione colossale per la Lazio ma Immobile di testa manda clamorosamente fuori dopo un liscio di De Ligt su croos di Zaccagni. Al 38′ però sono i padroni di casa a passare in vantaggio con un gol di Kane che di testa da dentro l’area rimette il punteggio complessivo in parità. Sfortunata la Lazio che paga dazio l’occasione sbagliata pochi minuti prima. Momento di difficoltà per Lazio che rischia di subire il raddoppio, ma Musiala apre troppo il piatto e manda fuori da posizione ravvicinata. Sulla sirena del primo tempo il Bayern completa la rimonta con uno splendido tiro di De Ligt al volo a trovare la deviazione decisiva di testa di Muller.

Un Bayern superlativo non lascia scampo alla Lazio

Nella ripresa il copione non cambia, Guerreiro al 58′ calcia a lato. Al 66′ ci pensa nuovamente Kane a segnare e a spegnere le speranze qualificazione della Lazio. Su un tiro di Sané l’estremo difensore biancoceleste respinge lì dove prima di tutti si avventa il centravanti inglese a ribadire in rete il pallone e a calare il tris. Al 71′ serve un ottimo intervento di Provedel sul palo a negare il poker al Bayern. Sull’azione successiva ci prova Sané a giro con la palla che termina fuori di poco. Finisce qui, alla Lazio non basta il punteggio dell’andata. I biancocelesti deve salutare la Champions League arrendendosi a un Bayern superlativo.

Bayern Monaco-Lazio, risultato e tabellino

Risultato: 3-0

Marcatori: 38′ Kane, 47′ Muller, 66′ Kane

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Dier, De Ligt, Guerreiro (78′ Davies); Goretzka, Pavlovic; Sané (89′ Laimer), Muller (78′ Tel), Musiala (90′ Gnabry); Kane. Allenatore: Thomas Tuchel.

A disposizione: Da.Peretz, Ulreich, Kim, Gnabry, Choupo-Moting, Zaragoza, Davies, Laimer, Tel.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino (61′ Cataldi), Luis Alberto (80′ Kamada); Felipe Anderson (75′ Pedro), Immobile (61′ Castellanos), Zaccagni (61′ Isaksen). Allenatore: Maurizio Sarri.

A disposizione: Sepe, Magro, Kamada, Pedro, Casale, Isaksen, Castellanos, Hysaj, Lazzari, Cataldi, Napolitano, Ruggeri.

Ammoniti: Romagnoli, Cataldi, Pellegrini

Recupero: 1’pt, 4’st.