Immobile: “Kane è uno dei migliori attaccanti in Europa. Contro il Bayern troveremo un’ambiente infernale”

Ciro Immobile ha parlato nella conferenza stampa di vigilia del match tra Bayern Monaco e Lazio.

Immobile: “Dobbiamo giocare come all’andata”

Come state dopo la gara col Milan?

“Abbiamo avuto nervosismo, ma non dobbiamo portarci strascichi. Ci può soltanto danneggiare. Contro il Milan abbiamo fatto bene e non meritavamo di perdere”.

Come si carica il gruppo in vista del Bayern?

“Questa è una partita carica di responsabilità. Se vuoi essere ricordato in gare cosi non esiste una cosa semplice da fare. Dobbiamo avere la stessa determinazione di squadra dell’andata ed aggiungerci qualcosa in più”.

Farai un discorso motivazionale alla squadra per questa partita?

“Io di mio lo faccio ovunque. La partita di domani non deve essere un plus, se no rischio di appesantire la situazione nervosa. Sappiamo che cosa ci andiamo a giocare. Voglio che la squadra sia unita come a Roma. Solo cosi puoi battere una squadra cosi e passare il turno”.

Vi qualificherete alla prossima Champions?

“Noi ci crediamo. Crediamo alla crescita che stiamo avendo come squadra. Essere qui per la Lazio è motivo di soddisfazione, rappresentare l’Italia anche di più. Come ha detto il mister non vedo divari con altri campionati, apparte la Premier dal punto di vista economico. L’Inter l’anno scorso ha fatto la finale di Champions e l’Italia l’Europeo. Noi vogliamo crescere come Nazione e come club”.

Sul confronto con Kane…

“Io mi confronto sempre con i migliori e Kane è uno dei migliori. Negli anni ho avuto la fortuna di incontrare tanti grandi bomber, cercando di rubare a loro tutto quello che poteva farmi migliorare nella carriera. Kane si vorrà rifare, ma ci penseranno i difensori”.

Che evoluzione hai avuto in questi anni?

“Se dovessi raccontare la mia evoluzione, staremmo io fino a domani. Quando sono arrivato a Formello c’era poco e niente. Questo ti fa capire come i discorsi tecnici e tattici ti fanno migliorare. La società ha avuto dei benefici. Da che non giocavamo le coppe, ora ci giochiamo un quarto di Champions”.

Come vi sentite a giocare dopo la sfida col Milan?

“Dopo il Milan è importante giocare già domani, per buttare le scorie della gara di venerdì”.

Qual è stata la chiave del match d’andata?

“Io credo che la vera sia stata che tutti sono riusciti a fare le cose dette dal mister. Nessuno ha voluto strafare e l’ha fatto al massimo. Ci siamo aiutati l’uno con l’altro e siamo riusciti a vincere”.

Può essere considerata una prova di maturità per la Lazio?

“Sarebbe da pazzi pensare che non sia un’ambiente infernale. Tutto sarà difficile. I ragazzi devono stare tranquilli per giocarci le nostre carte”.

Quali emozioni porta la partita col Bayern?

“Anche io come il mister, ho sensazioni positive sul gruppo. Nonostante non siano arrivati i risultati, la voglia di combattere e lo spirito c’è stata. Emozioni? Io sono super orgoglioso di indossare la fascia da capitano in una gara cosi”.