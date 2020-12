Champions League, ecco chi alzerà la coppa

La fase dei gironi di Champions League si è conclusa la scorsa settimana, e con l’aiuto dei nostri amici di Bookmakerbonus.it abbiamo fatto una ricerca tra i principali siti scommesse con bonus benvenuto per capire quali sono le squadre favorite per vincere la Champions, ora che si presenteranno gli ottavi di finale.

Delle squadre italiane sono passate agli ottavi Lazio, Atalanta e Juventus, con l’Inter che ha ampiamente deluso arrivando ultima nel suo girone, fallendo perfino la qualificazione all’Europa League. Lazio e Atalanta si sono qualificate come seconde nei rispettivi gruppi, mentre la Juve con la vittoria per 3-0 contro il Barcellona si è piazzata al primo posto.

BAYERN MONACO E CITY sono le favorite secondo i bookmakers: il Bayern Monaco in particolare è quotato appena 3.75, mentre il City è a quota 5.50. Impressionante la solidità e la forza di Lewandowski e compagni che anche in questa edizione della Champions hanno dimostrato di essere in grande forma.

I citizens hanno ben figurato nel loro girone tuttavia negli ultimi anni hanno sempre deluso in Europa. Che sia la volta buona?

A completare questo particolare podio troviamo il Liverpool a quota 7.00, con la squadra di Klopp che ha vinto nel 2019 e storicamente in Europa arriva spesso in fondo. Più distante il Psg, quotato 12 volte la posta. I parigini l’anno scorso hanno raggiunto la finale poi persa contro il Bayern, e più che essere una squadra sono visti più come un insieme di enormi talenti piuttosto che un gruppo coeso. Ceduto Cavani, Icardi non ha reso secondo le aspettative e manca ancora una vera punta centrale. In difesa poi si concede troppo, e la Ligue1 non è un campionato molto allenante.

LA JUVENTUS è la prima italiana in questa classifica, ed è quotata 12.00. La vittoria contro il Barcellona al Camp Nou ha consentito ai bianconeri di qualificarsi per prima nel girone e quindi affrontare i sorteggi con più tranquillità da testa di serie, ma ha anche impressionato per l’ottimo gioco offerto dai ragazzi di Pirlo, che sembra aver finalmente trovato le misure giuste per far rendere al meglio i suoi giocatori.

A quota 15.00 troviamo il Real Madrid di Zidane, mentre poco distante a 17.00 ecco il Barcellona di Leo Messi, che tuttavia sembra una squadra molto meno in forma rispetto agli ultimi anni, complici anche le cessioni di vari giocatori dovuti al ridimensionamento del budget (vedi Suarez e Vidal su tutti). Stessa quota per il Chelsea di Lampard, che si è qualificato primo nel girone in maniera abbastanza agile e con gli acquisti estivi di Thiago Silva e del portiere Mendy ha sistemato la difesa.

Troviamo poi il Borussia Dortmund di Haaland e Sancho e l’Atletico Madrid di Suarez, quotate rispettivamente 19.00 e 21.00. Il Borussia esprime un gioco frizzante e molto offensivo, l’Atletico di Simeone invece sta dimostrando la solita difesa granitica a cui ha aggiunto un attacco micidiale con l’arrivo del “Pistolero” dal Barcellona a settembre.

LE ALTRE ITALIANE le troviamo piuttosto in fondo: l’Atalanta di Gasperini che ha vinto prima a Liverpool e poi ad Amsterdam contro l’Ajax è a quota 40.00, mentre la Lazio di Simone Inzaghi è addirittura a 101.00.

Chiudiamo con Lipsia, Siviglia, Porto e Borussia Moenchengladbach, quotate rispettivamente 29.00, 51.00, 101.00 e 120.00. Porto e Borussia Moenchengladbach sembrano le vittime sacrificali degli ottavi assieme alla Lazio, ma attenzione a possibili sorprese.

Analizzate le quote, la parola passerà ora al campo che sarà come sempre colui che decide.