Champions League, Galeno piega l’Arsenal al Dragão (1-0)

Termina 1-0 l’andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League tra Porto e Arsenal allo stadio Dragão. Poche occasioni da una parte e dall’altra. Gara bloccata nel primo tempo, uniche occasioni: il colpo di testa di Gabriel e il palo di Galeno, occasione più nitida della prima fase di gioco.

Stesso copione si ripete nel secondo tempo, partita tirata sino ai minuti conclusivi. Proprio nel recupero è Galeno, su assist di Otavio, a mandare in vantaggio il Porto, che con un tiro di destro non lascia scampo a Raya. Porto con un ottimo vantaggio in vista della gara di ritorno dell’Emirates, in programma il prossimo 12 marzo.

Porto-Arsenal, risultato e tabellino

1-0

Reti: 94′ Galeno (P)

PORTO (4-2-3-1): Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Otavio, Wendell (90′ Eustaquio); Varela, Nico Gonzalez (80′ Jaime); Conceiçao (85′ Borges), Pepe, Galeno; Evanilson (85′ Martinez). All. Sergio Conceiçao.

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Kiwior; Odegaard, Rice, Havertz; Saka, Trossard (74′ Jorginho), Martinelli. All. Arteta.