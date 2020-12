Lazio, Inzaghi prepara la gara della storia: le possibili scelte di formazione

Ai biancocelesti basta un punto per qualificarsi agli ottavi. Il passaggio del turno manca da vent’anni

Questa sera, alle 18.55, la Lazio ha un appuntamento con la storia. Contro il Bruges all’Olimpico basterà un punto per qualificarsi agli ottavi; un traguardo che manca in casa biancoceleste da 20 anni. La formazione non è ancora del tutto fatta, ci sono tanti dubbi che verranno sciolti solamente nell’allenamento di questa mattina. In porta dovrebbe esserci Reina e non Strakosha. Nell’allenamento di ieri Patric non ha concluso la seduta e quindi la difesa a tre potrebbe essere composta da Luiz Felipe, Acerbi e Hoedt. Sulle fasce, nel centrocampo a cinque, si giocano due magli da titolare Fares, Marusic e Lazzari con gli ultimi due che al momento sembrano essere in vantaggio. In mezzo confermati Milinkovic Savic, Lucas Leiva e Luis Alberto. Dopo il problema contro lo Spezia Correa si è allenato regolarmente e affiancherà in attacco Ciro Immobile.