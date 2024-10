Che partita a San Siro: Yildiz entra, illumina e la riprende | Inter-Juventus finisce 4-4

Partita pirotecnica a San Siro tra Inter e Juventus, con i nerazzurri che si impongono sulla Vecchia Signora. Si sblocca dopo pochissimo il match: Danilo scalcia sguaiatamente in area di rigore e colpisce Thuram, molto lesto ad anticiparlo sul pallone. Dal dischetto va Zielinski che trasforma per l’1-0. La Juventus reagisce e in pochi minuti trova il gol del pareggio con Vlahovic e il gol del vantaggio con Weah, su splendida giocata di Conceicao. Ma la partita è aperta e entrambe se la giocano a viso aperto. Combinazione Barella, Mkhitaryan Thuram e l’armeno mette il pallone alle spalle di Di Gregorio per il 2-2. Non finisce qui lo spettacolo nel primo tempo, altra entrata scoordinata nell’area di rigore della Juventus, stavolta da parte di Kalulu e altro rigore. Trasforma ancora Zielinski, è 3-2 Inter. Nel secondo tempo la differenza tra le due squadre cresce, insieme all’Inter, che domina e trova il gol del 4-2 con Dumfries. Ma nel momento di massima sofferenza bianconera, ecco il lampo del fenomeno: Yildiz si invola a campo aperto e riapre i giochi, 4-3. Nessuna delle due vuole mollare e la partita diventa davvero bellissima, a folate, tra la qualità tecnica degli attacchi e le imprecisioni delle difese. E poi ancora Yildiz, a dipingere calcio a San Siro, ancora col sinistro, mette alle spalle di Sommer il gol del 4-4. Partita incredibile.

Inter-Juventus, il tabellino del match

4-4

Reti: 15′ Zieliński – rigore (I); 20′ Vlahovic (J); 26′ Weah (J); 35′ Mkhitaryan (I); 37′ Zieliński – rigore (I); 53′ Dumfries (I); 71′ Yildiz (J); 81′ Yildiz (J)

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard (63′ Bisseck), De Vrij, Bastoni; Dumfries (78′ Darmian), Barella, Zieliński (63′ Frattesi), Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, M. Thuram (86′ Taremi). All. Inzaghi.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Danilo (77′ Gatti), Kalulu, Cabal; Locatelli, McKennie (83′ K. Thuram); Weah (61′ Yildiz), Fagioli (61′ Savona), Conceição; Vlahovic (77′ Mbangula). All. Motta.