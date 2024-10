Inter – Juventus, alle 18.00 il derby d’Italia | Le ultime sulle formazioni

Alle 18.00 sarà grande sfida a San Siro, in campo Inter e Juventus nel derby d’Italia. Una sfida con in palio tre punti che valgono doppio, nerazzurri e bianconeri inseguono in classifica il Napoli capolista, l’obiettivo è evitare la fuga degli azzurri del doppio ex Antonio Conte.

Le ultime da San Siro su Inter – Juventus

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; M. Thuram, Lautaro. All. Inzaghi.

JUVENTUS (4-1-4-1): Di Gregorio; Savona, Danilo, Kalulu, Cambiaso; Locatelli; Conceiçao, Fagioli, McKennie, Weah; Vlahovic. All. Motta.