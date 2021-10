Era nell’aria già da alcuni giorni e adesso abbiamo anche l’ufficialità: Giacomo Nizzolo lascia Qhubeka NextHash e si accasa con il team di Froome. La ex squadra del brianzolo versa in difficilisse condizioni economiche e non è ancora certo che riesca ad iscriversi nuovamente, così l’ex Campione Europeo ha deciso di non rischiare cambiando casacca.

Nizzolo va a completare un team che nel corso degli anni è andato sempre in crescendo e che adesso può contare su un velocista di primo livello.

Carlström: “Con Nizzolo ci rafforziamo molto”

«La costanza di Nizzolo negli ultimi due anni è stata notevole – spiega il General Manager della Israel Start-Up Kjell Carlström – Inoltre sembra poter ancora migliorare e con lui ci rafforziamo molto. Abbiamo lavorato molto sul nostro treno negli ultimi mesi e quest’anno i risultati hanno cominciato a vedersi. Con Nizzolo potremo fare un ulteriore salto di qualità. E poi abbiamo visto al Mondiale nelle Fiandre che sa anche mettersi a disposizione dei compagni».