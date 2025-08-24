Roma, Gasperini: “Siamo riusciti a partire bene: è un primo passo”

La Roma inaugura il campionato con una vittoria che profuma di nuovo inizio, guidata dall’entusiasmo dello Stadio Olimpico e dal carisma di Gian Piero Gasperini. I giallorossi si impongono 1-0 sul Bologna grazie alla rete del neoacquisto Wesley, bravo a sfruttare un’incertezza difensiva e a firmare il primo gol della sua avventura romanista. Ferguson, protagonista del precampionato, sfiora a più riprese la prima marcatura in Serie A, mentre Cristante centra un palo su punizione di Soulé. Gli emiliani rispondono con qualche fiammata, compreso un gol annullato a Orsolini e una clamorosa occasione fallita da Koné. La Roma però regge, controlla il ritmo e conquista tre punti preziosi. Nel post partita, Gasperini ha analizzato prestazione e prospettive della sua nuova squadra.

SULLA PARTITA:

“Lo stadio è bellissimo, ma questa volta anche la partita è stata degna della cornice. Oggi ho cercato di concentrarmi sulla gara senza farmi prendere dalle emozioni: sapevo che era difficile, ma per questo ora sono più soddisfatto. Quello che mi devo conquistare lo devo fare con il gioco. Siamo riusciti a partire bene: è un primo passo”.

SULLA PRESTAZIONE:

“Reparto che mi ha soddisfatto di più? Credo sia difficile fare una classifica perché siamo stati veramente compatti come squadra: molto corti, molto vicini. Gli attaccanti sono stati bravissimi anche in fase difensiva, mi è sembrata una squadra corta, precisa e aggressiva sui palloni. Nella prima mezz’ora anche qualità, meritavamo il vantaggio. Poi c’è stato il ritorno del Bologna e nel secondo tempo abbiamo giocato una partita di difficoltà difensiva, ma senza mai rinunciare a giocare. Direi bene sotto tutti gli aspetti, se fossimo stati più lucidi potevamo fare il secondo gol e la partita avrebbe avuto più serenità nel finale. Però il fatto che l’abbiamo dovuta soffrire è un’altra cosa positiva e un segnale che abbiamo un buon carattere”.

SULLA SQUADRA:

“Un bel voto a tutti i giocatori perché la prima gara non hai ben chiare le cose in campo, invece siamo partiti con il piglio giusto contro una squadra difficile come il Bologna. Abbiamo giocato un’ottima gara e questo ci dà molta spinta”.

SUI NUOVI ACQUISTI:

“Stiamo parlando di ragazzi molto giovani con grandi margini. Ma già stasera hanno dato dimostrazione del loro valore e del loro motore insieme a una squadra già compatta, l’avevo già visto nel precampionato con buone gare all’estero con stadi pieni. Buona personalità e con un Bologna forte abbiamo messo in campo tante belle cose. Il fatto che il pubblico abbia apprezzato è motivo di orgoglio”.

SULLA SUA PRIMA PANCHINA CON LA ROMA:

“Tanti pensieri, ma ha prevalso su tutto la concentrazione su questa gara perché sapevo che la serata passava dalla prestazione di questa partita. Se ci penso domani ci saranno più emozioni, oggi sono riuscito tutto sommato a mantenere la concentrazione, più che io, i calciatori”.

SUL MERCATO:

“Ci sono otto giorni e questa è comunque una buona squadra. Al peggio e al meglio non c’è mai fine”.

SU DYBALA:

“Quando Dybala avrà 90 minuti nelle gambe? Per me Dybala è recuperato, questa è una cosa importante, poi andrà sempre meglio. L’importante è che lui non abbia degli stop, ci auguriamo semplicemente questo. Verrà utilizzato per quella che è la sua condizione, ma crescerà in continuazione perché è un grandissimo giocatroe. Anche 20 minuti stasera sono importanti per trovare condizioni”.

SU WESLEY E FERGUSON:

“Wesley? C’era il caldo e la fatica, a volte fanno dei gesti per cui serve tempo per recuperare. Si cerca di dare un po’ di spinta in più in queste fasi delicate della gare. Ferguson bene, ha fatto un’ottima gara. Sta crescendo di condizione, ha giocato poco lo scorso anno, perciò è normale che gli serva un periodo di rodaggio. Ha mostrato qualità importanti, ha buoni margini: ci darà soddisfazioni”.