Wesley, esordio da sogno. Gol al Bologna e primi tre punti dell’era Gasperini (1-0)

L’atmosfera incredibile dello Stadio Olimpico trascina la Roma con il suo nuovo centravanti Evan Ferguson, uno dei migliori del precampionato dei giallorossi. L’ex Brighton va vicino in più circostanze alla prima gioia personale in Serie A ma senza trovare la rete. Al 23′ palo di Cristante di testa sulla punizione di Soulè dalla destra. Annullato nel primo tempo anche un gol al Bologna di Orsolini per fuorigioco iniziale di Immobile. Intorno alla mezz’ora di gioco problema muscolare per l’attaccante ex Lazio al ritorno in Italia.

La Roma c’è, Wesley decisivo

Il primo gol dell’era Gasperini lo firma il neo acquisto Wesley che approfitta di un errore della difesa del Bologna e in caduta batte sul secondo palo Skorupski al 53′. Occasione clamorosa sui piedi di Konè dieci minuti dopo che tutto solo davanti a Skorupski nel cuore dell’area di rigore mastica il pallone e lo spedisce sul fondo. La Roma gestisce bene creando più pericoli del Bologna nonostante il vantaggio e porta a casa tre punti che fanno crescere la fiducia nel progetto Gasperini.

Tabellino del match

Reti: 53′ Wesley

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, N’Dicka; Wesley, Cristante, Koné, Angelino (83′ Rensch); Soulè (74′ Dybala, El Shaarawy (61′ El Aynaoui); Ferguson (74′ Dovbyk). All. Gasperini

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri (72′ Zortea), Casale (46′ Vitik), Lucumì, Lykogiannis; Freuler (80′ Bernardeschi), Pobega; Orsolini, Odgaard (72′ Fabbian), Cambiaghi; Immobile (30′ Castro). All. Italiano

Ammoniti: 19′ Freuler, 67′ Mancini