Serie B: i risultati della 1^ giornata IL Palermo batte la Reggiana

Il Palermo torna la vittoria al Barbera di fronte a 30000 persone, la cura Inzaghi funziona eccome, ma contro la Reggiana i rosanero hanno sofferto e ci ha dovuto pensare Pierozzi a segnare la rete decisiva. Finisce in parità tra Entella e Juve Stabia, l’Empoli cala il tris al Padova, mentre il Monza grazie ad Izzo regala tre punti a Bianco.

SERIE B – RISULTATI 1a GIORNATA

Venerdì 22 agosto 2025

Pescara-Cesena (20.30) 1-3

31’ Blesa (C), 35’ Olzer (P), 48’ Shpendi (C), 63’ Bisoli (C)

Sabato 23 agosto 2025

Empoli-Padova (19.00) 3-1

20’ Shpendi (E), 25’ Bortolussi (P), 41’ Popov (E), 66’ Popov (E)

Virtus Entella-Juve Stabia (19.00) 1-1

48’ Candellone (JS), 60’ Marconi (VE)

Monza-Mantova (21.00) 1-0

56’ Izzo (MO)

Palermo-Reggiana (21.00) 2-1

38’ Pohjanpalo (P), 62’ Tavsan (R), 64’ Pierozzi (P)

Domenica 24 agosto 2025

Spezia-Carrarese (19.00)

Venezia-Bari (19.00)

Catanzaro-Südtirol (21.00)

Frosinone-Avellino (21.00)

Lunedì 25 agosto 2025

Sampdoria-Modena (20.30)