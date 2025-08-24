Serie B: i risultati della 1^ giornata IL Palermo batte la Reggiana

Il Palermo torna la vittoria al Barbera di fronte a 30000 persone, la cura Inzaghi funziona eccome, ma contro la Reggiana i rosanero hanno sofferto e ci ha dovuto pensare Pierozzi a segnare la rete decisiva. Finisce in parità tra Entella e Juve Stabia, l’Empoli cala il tris al Padova, mentre il Monza grazie ad Izzo regala tre punti a Bianco.
SERIE B – RISULTATI 1a GIORNATA
Venerdì 22 agosto 2025
Pescara-Cesena (20.30) 1-3
31’ Blesa (C), 35’ Olzer (P), 48’ Shpendi (C), 63’ Bisoli (C)
Sabato 23 agosto 2025
Empoli-Padova (19.00) 3-1
20’ Shpendi (E), 25’ Bortolussi (P), 41’ Popov (E), 66’ Popov (E)
Virtus Entella-Juve Stabia (19.00) 1-1
48’ Candellone (JS), 60’ Marconi (VE)
Monza-Mantova (21.00) 1-0
56’ Izzo (MO)
Palermo-Reggiana (21.00) 2-1
38’ Pohjanpalo (P), 62’ Tavsan (R), 64’ Pierozzi (P)
Domenica 24 agosto 2025
Spezia-Carrarese (19.00)
Venezia-Bari (19.00)
Catanzaro-Südtirol (21.00)
Frosinone-Avellino (21.00)
Lunedì 25 agosto 2025
Sampdoria-Modena (20.30)