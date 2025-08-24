Yildiz illumina, David e Vlahovic sentenziano il Parma. 2-0 Juve ma Cambiaso rende amara la serata bianconera

Allo Stadium la Juve comincia con i tre punti contro il primo Parma di Cuesta. È un debutto stagionale agrodolce per Igor Tudor che vince 2-0 con le reti di David al 59′ e Vlahovic al 84′ dove in entrambi i casi è stato protagonista Kenan Yildiz con due splendidi assist. Un minuto prima del gol di Vlahovic, però, Cambiaso commette una follia e prende rosso diretto per condotta violenta su Lovik dove l’esterno bianconero ha reagito con una sbracciata alla spinta dell’avversario. Juve che risponde alle vittorie di Roma e Napoli.

Tabellino del match

Reti: 59′ David, 84′ Vlahovic

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti (57′ Joao Mario), Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli (57′ Koopmeiners), Thuram, Cambiaso; Conceiçao (80′ Nico Gonzalez), Yildiz (89′ McKennie); David (80′ Vlahovic). All. Tudor

PARMA (3-4-2-1): Suzuki; Del Prato, Circati, Valenti; Lovik, Bernabè, Keita (88′ Djuric), Valeri; Almqvist (80′ Benedyzcak), Ordonez (57′ Sorensen); Pellegrino. All. Cuesta

Ammoniti: 14′ Gatti, 57′ Suzuki, 70′ Sorensen

Espulsi: 83′ Cambiaso