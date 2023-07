CLAMOROSO, Brozovic non può giocare per l’Al-Nassr: ecco il motivo

Sembrava essersi chiusa nel migliore dei modi la telenovela legata a Marcelo Brozovic. Il croato è stato acquistato dal club saudita nei giorni scorsi ma rischia di non poter giocare nemmeno una partita ufficiale con la sua nuova squadra.

Incubo Brozovic, la situazione

Stando allo stato attuale delle cose, l’Al-Nassr non può far scendere in campo Brozovic. Il club dove gioca Cristiano Ronaldo è appena stato sanzionato dalla FIFA per la vicenda Musa del 2018. Gli arabi, infatti, non avevano rispettato gli accordi pattuiti con il Leicester per l’acquisto del centravanti ed è stato punito dal massimo organo calcistico con il blocco del mercato per tre sessioni. Ciò vorrebbe dire che Brozovic rischia di stare fermo fino a gennaio 2025 nonostante abbia già firmato il proprio contratto il 3 luglio. Il motivo è che la FIFA non ha ancora fatto depositare il contratto del calciatore nel transfer internazionale e quindi non può disputare gare ufficiali.