La 33esima giornata di Serie A, che potrebbe essere quella dell’assegnazione dello scudetto per la stagione 2023/24, ha ricevuto le sue designazioni arbitrali. Il grande match, quello previsto nel posticipo, il derby Milan-Inter, verrà affidato a Colombo.

Designazioni arbitrali: Colombo per il derby Milan-Inter

Ad Andrea Colombo della sezione di Como l’arbitraggio designato per Milan-Inter, posticipo della 33^ giornata del campionato di Serie A in programma lunedì 22 aprile alle 20.45. Per le altre designazioni: Roma-Bologna (sempre di lunedì ma alle ore 18.30) sarà arbitrata da Fabio Maresca. Per Cagliari-Juventus di venerdì 19 (alle ore 20.45) è stato designato Marco Piccinini mentre la sfida salvezza tra Sassuolo e Lecce di domenica alle 12.30 sarà diretta da Daniele Doveri. Di seguito le designazioni della trentatreesima giornata di Serie A.

Genoa – Lazio Venerdì 19/02 H.18.30

Feliciani

Zingarelli – Scarpa

Iv: Marinelli

Var: Abisso

Avar: La Penna

Cagliari – Juventus Venerdì 19/02 H. 20.45

Piccinini

Baccini – Imperiale

Iv: Massimi

Var: Chiffi

Avar: Valeri

Empoli – Napoli Sabato 20/04 H.18.00

Manganiello

Del Giovane – Liberti

Iv: Baroni

Var: Di Paolo

Avar: Abisso

Hellas Verona – Udinese Sabato 20/04 H.20.45

Guida

Di Iorio – Perrotti

Iv: Rutella

Var: La Penna

Avar: Fabbri

Sassuolo – Lecce H. 12.30

Doveri

Rossi L. – Scatragli

Iv: Santoro

Var: Pairetto

Avar: Irrati

Torino – Frosinone H. 15.00

Rapuano

Rossi M. – Mastrodonato

Iv: Camplone

Var: Valeri

Avar: Marini

Salernitana – Fiorentina H. 18.00

Marchetti

Preti – De Meo

Iv: Perenzoni

Var: Fabbri

Avar: Di Paolo

Monza – Atalanta H. 20.45

Giua

Dei Giudici – Bercigli

Iv: Zufferli

Var: Mariani

Avar: Serra

Roma – Bologna Lunedì 22/04 H. 18.30

Maresca

Passeri – Costanzo

Iv: Sacchi

Var: Irrati

Avar: Chiffi

Milan – Inter Lunedì 22/04 H. 20.45

Colombo

Meli – Alassio

Iv: Massa

Var: Marini

Avar: Mariani