Como-Bologna, le ultimissime sulle formazioni

Como alla prima in casa, anche se il Bologna venderà cara la pelle visto che in casa rossoblù deve ancora arrivare la prima vittoria. Tanti i cambi per Fabregas e Italiano, che pensa però anche alla Champions.

Como-Bologna, le probabili formazioni:

COMO (4-2-3-1) – Audero; Iovine, Kempf, Dossena, Alberto Moreno; Perrone, Sergi Roberto; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone. All.: Fabregas.

BOLOGNA (4-3-3) – Skorupski; Posch, Beukema, Casale, Miranda; Aebischer, Freuler, Pobega; Orsolini, Castro, Karlsson. All.: Italiano.