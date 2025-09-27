Como-Cremonese, le probabili formazioni e dove vederla

Como e Cremonese aprono la quinta giornata di Serie A; nel primo anticipo di giornata, i lariani sperano di dare seguito alla vittoria contro la Fiorentina della scorsa settimana, mentre i grigiorossi vogliono riprendersi dopo una piccola flessione. Fabregas dovrebbe puntare su Caqueret e Sergi Roberto in mediana, mente il tridente offensivo alle spalle di Alvaro Morata dovrebbe essere composto da Nico Paz, Addai e Rodriguez. Nicola potrebbe scegliere un 3-5-2 con Zerbin e Pezzella sulle fasce, Vandeputte, Grassi e Bondo a centrocampo e la coppia d’attacco Vazquez-Sanabria. La partita, in programma sabato 27 settembre alle 15:00, verrà trasmessa su DAZN.

Como-Cremonese, le probabili formazioni

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Ramon, Kempf, Valle; Caqueret, Sergi Roberto; Addai, Nico Paz, Rodriguez; Morata. All. Fabregas