Fantacalcio – Vola l’altro Thuram! Malissimo Lukaku

Ecco tutti i TOP e FLOP della diciottesima giornata

PORTIERI – Nella giornata dei rigori sbagliati, ma anche parati, è logico che siano Leali, Stankovic e Falcone i più gettonati della settimana. Il migliore risulta l’estremo difensore del Venezia con un complessivo 9 in fantapagella; stessa media per Leali, forse tra le chiavi di lettura del nuovo corso rossoblù, ma un pelino sotto a livello prestazionale (7 invece di 7,5) senza la macchia del giallo che penalizza il figlio d’arte. Si ferma ad 8 invece Falcone che para un penalty ma incassa 2 reti. Per rendimento (e modificatore) un’ottima gara anche quella di De Gea (7) che però paga i due gol segnati dal Thuram bianconero. Tre reti incassate fiondano all’ultimo posto settimanale la coppia Skorupski – Scuffet, che pure sul campo avevano meritato la sufficienza. Stessa sorte (ma con un gol in meno sul groppone) per Di Gregorio, Turati e Milinkovic che chiudono con un 4 di fantamedia. A livello prestazionale il peggiore è Vasquez che chiude con 3,5 ma partendo dal 5,5 iniziale.

DIFENSORI – Sono tre i difensori da 10 in (fanta) pagella: Bastoni, Valenti e Tourè. Il migliore del podio sarebbe però il calciatore del Parma che merita un 7,5 di base ma lo sporca con un cartellino giallo. Molto bene anche Pereira del Monza che oltre al gol rimedia anche un’ammonizione e si ferma quindi al 9,5. E’ del Monza anche il peggiore di giornata, Marì, che merita 4,5 in pagella ma poi arriva al 3,5 causa espulsione. Si fermano a 4,5 Lucumì, Wieteska, Goglichidze e D’ambrosio; tra questi vanno leggermente meglio i difensori di Bologna e Monza che partono dal 5 al quale sommano un cartellino giallo.

CENTROCAMPISTI – Buon sangue non mente: anche il Thuram della Juventus decide di risultare determinante a livello realizzativo e battezza il suo esordio sul tabellino dei marcatori segnando un doppietta che lo proietta al primo posto assoluto della diciottesima giornata con un bel 14 complessivo (8 di partenza). Seguono a debita distanza Brescianini, Sottil, Badelj, Calhanoglu, Dele-Bashiru, Hernani e Ricci, tutti con un 7 in pagella tramutato in 10 grazie ad una rete insaccata. Resta indietro per un giallo, ma va segnalato, l’ennesimo gol di Reijnders che totalizza 9,5 mentre Barella (altri due assist), tocca quota 9. L’espulsione (forse esagerata) costa a Pobega la maglia nera di giornata; per lui un 3,5 di fantamedia. Poco meglio, senza malus, Pellegrini della Roma con 4,5.

ATTACCANTI – Doppietta amara, perché il suo Bologna perde in casa, per Dominguez che però con il suo 13,5 risulta comunque il numero uno tra le punte del diciottesimo turno. Alle sue spalle Cutrone, Adams e Tengstedt, tutti con 11,5 grazie al 7,5 di partenza condito da una rete importante ed un assist. Stessa pagella ma “solo” un gol per Kean e Dybala che si fermano al 10,5. Rigore fallito e prestazione sotto tono (5,5) costano a Lukaku l’ultimo posto settimanale con un brutto 2,5 complessivo di fantamedia. Male anche Castro, che realizza un assist ma anche uno sfortunato autogol, e chiude con un 4 di fantamedia. A livello squisitamente prestazionale vanno peggio Pavoletti, Piccoli e Colombo con un netto 5 in pagella.