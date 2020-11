Conte: “Eriksen? Le mie scelte per il bene dell’Inter”

Eriksen chiama, Conte risponde. Chiara e decisa la risposta del tecnico dell’Inter alle parole del danese.

Conte su Eriksen: “Vorrebbe giocare di più? Tutte le scelte che faccio sono sempre e solo per il bene dell’Inter non per quello del singolo giocatore – le parole di Conte alla gazzetta – Vidal è un grande giocatore, in campo sa sempre cosa fare. Avrebbe bisogno di due settimane di allenamenti full immersion, ma si gioca continuamente e quindi dovrà prendere la forma migliore giocando. Però Arturo non si discute”.