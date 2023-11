Non è una stagione positiva per il Siviglia nonostante l‘Europa League vinta lo scorso anno contro la Roma. Tanti dubbi e poche certezze per la squadra andalusa, che però ha voglia di rifarsi contro un avversario nettamente abbordabile.

Le probabili formazioni:

QUINTANAR – Moreno; Barrios, Gracia, Navalon, Jimenez; Joselu, Garcia, Heras, Banbe, Minos; Contento

SIVIGLIA – Dmitrovic; Sanchez, Salas, Nianzou, Pedro; Fernando, Jordan; Lamela, Torres, Lukebakio; Mir