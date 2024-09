Cristante-Pisilli e la Roma va, ma che brividi col Venezia (2-1) | Altri 3 punti per Juric

Partita pericolosa quella dell’Olimpico in un orario insolito visto che la Roma non giocava alle 15 da un Roma-Torino del 2022 terminato 1-1. La squadra di Di Francesco, maestro dei contropiedi gioca subìto un calcio propositivo e tendente all’attacco. I giallorossi rispondono però con Soulè e Dovbyk, bravo come sempre a dare profondità alla squadra. La prima e vera occasione alla squadra di Juric capita al 19′ con Lorenzo Pellegrini che però di testa non riesce a spingerla come deve per battere Joronen. Risponde al 23′ il Venezia con Oristanio e con un colpo di testa che però non impensierisce Svilar. Ed è ancora la squadra di Di Francesco a essere pericolosa in un paio di occasioni ma soprattutto a sbloccare il risultato al 44′ grazie a Pohjanpalo, abile a ribattere un tiro rimpallato e a superare Svilar. Non è finita qua però perchè il primo tempo dei giallorossi termina con un brivido perchè il Venezia ha l’occasione di raddoppiare anche se Svilar e Angelino salvano tutto.

Roma-Venezia, i giallorossi ribaltano la gara

Secondo tempo tutto in salita per i giallorossi, che rischiano ancora una volta il doppio svantaggio e non bastano le occasioni di Pisilli e Pellegrini per pareggiare i conti. E sono proprio Pisilli e Baldanzi le mosse a sorpresa di Juric che li sostituisce con Konè e Mancini. La gara prende un punto di svolta al 75′ perchè i giallorossi grazie ad un tiro di Cristante e deviato da Busio pareggiano la gara con 25′ minuti di fuoco tutti da giocare. Di Francesco corre così ai ripari con un triplo cambio. Sostituzione anche per il tecnico ex Torino che inserisce Paredes per Pellegrini. All’83’ la gara cambia ancora perchè Pisilli regala il vantaggio giallorosso che cambia ancora il risultato, con l’ex Roma che è bravo a staccare di testa su calcio d’angolo a due passi da Joronen. 4′ sono i minuti di recupero che separano la Roma dalla vittoria

Roma-Venezia, il tabellino:

ROMA: Svilar M. (Portiere), Mancini G. (dal 13′ st Baldanzi T.), Ndicka E., Angelino, Celik Z., Kone M. (dal 13′ st Pisilli N.), Cristante B., El Shaarawy S., Soule M. (dal 40′ st Hermoso M.), Pellegrini Lo. (dal 35′ st Paredes L.), Dovbyk A.. A disposizione: Abdulhamid S., Baldanzi T., Buba Aboubacar, Dahl S., Dybala P., Hermoso M., Hummels M., Marin R. (Portiere), Paredes L., Pisilli N., Ryan M. (Portiere), Shomurodov E. Allenatore: Juric I..

VENEZIA: Joronen J. (Portiere), Candela A. (dal 39′ st Gytkjaer C.), Idzes J., Svoboda M., Zampano F., Nicolussi Caviglia H. (dal 32′ st Andersen M. K.), Ellertsson M. E. (dal 31′ st Doumbia I.), Haps R., Oristanio G. (dal 32′ st Crnigoj D.), Busio G., Pohjanpalo J. (dal 39′ st Raimondo A.). A disposizione: Andersen M. K., Bruno (Portiere), Carboni F., Crnigoj D., Doumbia I., El Haddad S., Grandi M. (Portiere), Gytkjaer C., Raimondo A., Sagrado R., Schingtienne J., Stankovic F. (Portiere), Sverko M. Allenatore: Di Francesco E..

Reti: al 29′ st Cristante B. (Roma) , al 38′ st Pisilli N. (Roma) al 44′ pt Pohjanpalo J. (Venezia) .

Ammonizioni: al 45′ st Cristante B. (Roma) al 39′ pt Idzes J. (Venezia), al 22′ st Candela A. (Venezia).