Conferenza stampa Juric: “Pellegrini è infortunato, Zalewski non convocato. Abbiamo una rosa forte”

Dopo il successo con l‘Udinese, la Roma affronta il primo impegno stagionale in Europa League. La nuova avventura europea, per i capitolini, inizia domani sera contro l’Athletic Bilbao. Si tratta dell’esordio di Juric in una competizione europea.

Le parole di Juric alla vigilia di Roma-Athletic Bilbao

Ci sono tre partite in una settimana, che gestione pensa di fare? Soulé e Konè partiranno titolari? Non abbiamo ancora deciso, abbiamo un allenamento domani mattina per decidere definitivamente chi giocherà. Sicuramente faremo un po’ di cambi, ma ancora non ho scelto chi.

E’ emozionato per il debutto in Europa e vuole lanciare un messaggio ai tifosi? Stiamo preparando la partita come tutte le altre. Non ho emozione, sto pensando solo alla partita. Spero che con le prestazioni come l’ultima i tifosi staranno vicino alla squadra. Noi dobbiamo continuare a fare bene e sicuramente avremo il supporto giusto.

Cosa pensa di poter diventare per la Roma? Con tutta sincerità voglio vincere domani. Non vado oltre. Sono molto concentrato sulla partita di domani.

Come sta Dybala e deve essere gestito? Qui c’è un grande staff e dobbiamo stare attenti alla sua gestione. Mi sembra che abbia recuperato dalla partita. Quando sta bene è speciale e cercheremo che duri per giocare tutto l’anno.

Avete discusso del cammino della Roma in Europa League? Non abbiamo parlato dell’Europa League con la società. Non abbiamo affrontato l’argomento, non c’è una cosa più importante dell’altra. Voglio conoscere bene la rosa e vedere come vanno le cose.

Che idea si è fatto della rosa? Può essere competitiva su più fronti? Poi una valutazione su Manu Koné e Soulé. La rosa è ottima. Koné è un giocatore ottimo e di talento. Ha grande voglia di lavorare, sono convinto che faremo una grande stagione insieme. Può crescere molto. Soulé lo vedo come trequartista. A tutta fascia no. Penso che per lui sia stato un grande salto, ma è una ragazzo che lavora e avrà la sua occasione.

Zalewski sarà convocato per la partita di domani? Cosa pensa di Saud? Zalewski non sarà convocato. Saud? Ha bisogno di tempo. Ha le giuste caratteristiche ma per lui è un salto enorme. Sono convinto avrà il suo spazio e farà bene.

Come sta Pellegrini a livello fisico e mentale? Pellegrini non ci sarà domani. Già domenica era a rischio ma voleva esserci, spero di riaverlo per la prossima. Io lo vedo sereno, vedo tutto il gruppo bene con il sorriso, è un bell’ambiente. Sono contento di lui e di tutti gli altri. L’ultima partita ci ha dato tanta fiducia.

Cristante con Gasperini ha fatto anche il trequartista di inserimento e di equilibrio. Lei lo vede anche in quel ruolo? Cristante lo vedo come centrocampista centrale e uomo di ordine, meno trequartista. Ci sono altri centrocampisti che hanno caratteristiche per giocare più avanti.

Angelino può fare anche il quinto a sinistra o lo vede solo come braccetto? Quando sarà pronto Hummels? Angelino può fare sia esterno che braccetto di sinistra: è aggressivo e ha una qualità eccellente. La mia sensazione è che può fare bene entrambi i ruoli. Hummels non è ancora al top, però è un giocatore positivo e importante. Abbiamo fatto allenamenti abbastanza duri e li sta accusando un po’, ma sono sicuro che lo vedremo a breve in campo”.