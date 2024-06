Nuova esperienza per il talento classe 2005

Nuova esperienza per Cristian Totti: ora serve continuità

Cristian Totti rientra in Italia. Terminata l’esperienza al Rayo Vallecano, il figlio dell’ex calciatore giallorosso passa all’Avezzano, società che milita in Serie D. Per il calciatore classe 2005 dunque si tratterà della prima avventura tra i professionisti nel nostro Paese, dove aver indossato le maglie di Roma e Frosinone.