Lazio, Fabiani pronto a giocarsi la carta Mandas per arrivare a Greenwood | Si cerca l’intesa

Lazio, si tratta per il grande colpo

La Lazio spinge per Mason Greenwood. Il talentuoso calciatore del Getafe e che farà ritorno al Manchester United piace da diverse settimane ai biancocelesti, che sarebbero pronti a sorpassare Roma e Juventus andando a offrire 18 milioni di euro più il 50% della futura rivendita.

Lazio, tutto pur di arrivare a Greenwood

Non è finita qua però, perchè per battere la concorrenza degli altri club, il ds Fabiani sarebbe pronto ad offrire la carta Mandas, calciatore uscito fuori in questa stagione e che piace parecchio ai due club di Manchester, con Guardiola che tiene d’occhio il calciatore greco. Questo è quanto riportato da Lalaziosiamonoi.it, con Sepe che potrebbe rimanere nella Capitale.