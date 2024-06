Lazio, incontro con Mandas per il futuro | C’è la volontà di trattenerlo

Un incontro a Formello per ribadire che non c’è nessuna cessione in vista. Anzi, visto il rendimento della scorsa stagione, è probabile che la storia tra Christos Mandas continui ancora per molto tempo. Il club capitolino punta molto sul portiere greco e ieri, come riporta Lalaziosiamonoi, il DS Fabiani ha ricevuto il suo agente Tavano: il colloquio nel centro sportivo è servito per fare il punto della situazione sul giocatore acquistato solo dodici mesi fa dall’OFI Creta per 1 milione di euro.

La Lazio vuole rinnovare Mandas, ma occhio a possibili offerte dalla Premier League

Mandas si è ritagliato uno spazio importante e ha mostrato tutte le sue qualità sostituendo alla grande Provedel quando il numero uno si è infortunato. Ha dimostrato di essere un investimento lungimirante ma anche una possibile plusvalenza, in caso di un’offerta importante: il classe 2001 piace soprattutto in Premier League, al Manchester City – che aveva tentato un approccio con il suo entourage – e allo United.

Niente di concreto, almeno per ora. Resta comunque una situazione da monitorare; la Lazio vorrebbe tenerlo, ma è aperta e disposta ad ascoltare eventuali offerte in arrivo. La chiacchierata di ieri non esclude scenari diversi rispetto a quelli attuali.