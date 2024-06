Inter, idea Mandas per la porta: è lui il vice Sommer?

Il messaggio di Oaktree alla dirigenza dell’Inter è chiaro: ben vengano gli investimenti su giocatori giovani o con un enorme potenziale di crescita. In questo senso, La Gazzetta dello Sport riporta oggi che è arrivato il via libera per il portiere da affiancare a Sommer, e nella mente del club è entrato anche il nome di Christos Mandas.

Inter, obiettivo Mandas

Il contratto del promettente 22enne greco andrà in scadenza con la Lazio nel 2028: dopo essere stato pagato appena 1 milione di euro da Lotito, ora vale almeno 15 volte quella cifra. All’Inter piace molto Mandas apprezzato anche dal tecnico Inzaghi e la valutazione di mercato è simile a quella di Josep Martinez del Genoa. Si allontana invece Bento, la cui valutazione è aumentata rispetto ai 20 milioni iniziali, cosa che ha “costretto” i nerazzurri a guardarsi intorno.