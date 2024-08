Damiani sicuro: “Lukaku degno erede di Osimhen. Sì allo scambio Raspadori-Chiesa”

Intervenuto durante la trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss, Oscar Damiani, ex calciatore e noto procuratore, ha parlato delle trattative di questo mercato, tra cui quella di Osimhen al Psg. “Scambio Chiesa-Raspadori? Ci può stare, può essere una buona soluzione per entrambi. Raspadori può giocare al fianco di Vlahovic, non deve giocare lontano dalla porta. Ieri ha fatto un gran goal da grande attaccante, non c’è bisogno che sia alto 1.90 per fare l’attaccante. Paolo Rossi non era altissimo ed era tra i più forti al mondo”.

Damiani: “Raspadori può giocare con Vlahovic”

Situazione Osimhen? “Non lo so come andrà a finire, così come non lo sa nemmeno chi dirige la trattativa. Se vuoi Osimhen lo devi pagare, alla fine il PSG alzerà l’offerta e il Napoli lo cederà. Lukaku mi piace molto, è un attaccante forte e di carisma e sarebbe un sostituto degno di Osimhen”.