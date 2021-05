Juventus, svolta Depay: trova l’accordo col Barcellona

Il Barcellona sembra aver sferrato l'attacco decisivo per un calciatore seguito anche dalla Juventus, pare infatti che il calciatore stia già cercando casa in Catalogna

Stando a quanto riportato dal sito Calciomercato.it, sarebbe svanito il sogno della Juventus di portare in bianconero, il classe 1994, Memphis Depay. L’attaccante olandese, infatti, sarebbe in procinto di trasferirsi al Barcellona, che spinto dal suo attuale tecnico Ronald Koeman, avrebbe sferrato l’attacco decisivo per assicurarsi il numero 10 del Lione, che lascerà la squadra francese a fine anno, perché in scadenza di contratto.

Riporta la testata che l’accordo tra il calciatore ed il Barcellona è davvero ad un passo. La fumata bianca tra le parti è vicina, come confermato dalla ricerca di una casa in Catalogna del calciatore. Il futuro di Memphis Depay, dunque, si avvicina a grandi passi al Barcellona, il grande obiettivo della Juventus per rinforzare il reparto avanzato della prossima stagione, sta sfumando definitivamente.