Derby, scudetto e poi rinnovo per Lautaro Martinez | C’è già l’accordo con l’Inter

Si prospetta una settimana molto importante per Lautaro Martinez e per tutto il mondo Inter.

Il sogno di Lautaro Martinez è quello di segnare, vincere il derby in casa del Milan e conquistare lo scudetto della seconda stella con l’Inter da capitano, tutto nello stesso giorno. Ed è più di una settimana che ci pensa, avendo iniziato a prepararsi mentalmente per il derby prima dei suoi compagni, per la squalifica contro il Cagliari.

Lautaro 2029, la firma sul rinnovo dopo lo scudetto. Stipendio da 9 milioni a stagione

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, in un secondo momento, quando il titolo sarà già al sicuro, arriverà anche la firma sul nuovo contratto, che lo legherà ai nerazzurri fino al 2029. Il Toro percepirà 9 milioni di euro a stagione, bonus compresi. La trattativa è stata lunga, ma nessuna delle parti ha mai dubitato della buona riuscita dell’operazione. Mancava solo l’ok definitivo di Zhang dalla Cina, ma ora anche quello è arrivato.