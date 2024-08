Dg Fiorentina: “Non ci sono le condizioni per Nico Gonzalez alla Juventus”

Intervenuto a Sky Sport, il dg della Fiorentina, Alessandro Ferrari, ha fatto il punto della situazione su Nico Gonzalez alla Juventus.

Dg Fiorentina: “Siamo contentissimi di Nico Gonzalez ma..”

Queste le sue parole:

Ci può dire com’è andato il primo incontro con la Juventus per Nico Gonzalez? “La situazione è che mancano otto giorni, non ci sono al momento le condizioni per fare l’operazione. Quindi vedremo cosa succederà in questi ultimi giorni di mercato”

Qual è la distanza? “Mancano proprio le condizioni di base per fare l’operazione”.

Cos’è che manca? “Noi saremo anche contentissimi di Nico, quindi noi non abbiamo necessità di dare via Nico, perciò vediamo cosa succederà in questi ultimi giorni. Però siamo molto molto tranquilli e aspettiamo che ci siano le condizioni giuste”.

40 milioni è la cifra che avete stabilito? “Non lo so”.