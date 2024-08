Juventus, affare Nico Gonzalez: Giuntoli propone Kostic o Arthur a Commisso

Il piano di Giuntoli per portare Nico Gonzalez a Torino

A Torino continuano gli sforzi per regalare a Thiago Motta l’esterno della Fiorentina, Nico Gonzalez. Secondo il “Corriere dello Sport”, nella trattativa potrebbero essere coinvolti anche Kostic o Arthur.

Juventus, Giuntoli non molla Nico Gonzalez

Nonostante Commisso avesse chiesto 40 milioni di euro, la prima offerta della Juventus fu di 30 milioni di euro. Per colmare questa lacuna Giuntoli avrebbe proposto 25 milioni di euro, più uno scambio in prestito, con uno fra Arthur o Kostic. Il brasiliano sarebbe utile per la Fiorentina, che cerca centrocampisti, mentre il serbo può giocare da terzino nel 3-4-2-1 o da esterno nel 4-2-3-1. L’idea del presidente viola però è quella di incassare contanti da Nico Gonzalez e poi pagare separatamente Kostic, Arthur o entrambi.