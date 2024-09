Di Canio: “Il rigore alla Roma grande come un grattacielo. Dybala ha scombinato i piani di De Rossi”

Intervenuto durante la trasmissione Sky Calcio Club, Paolo Di Canio, ex calciatore e ora opinionista, ha parlato della sfida di ieri della Roma del Ferraris.

Di Canio: “Da alcuni calciatori mi aspetto di più”

Sul rigore non dato alla Roma per il contatto De Winter-Dybala.

“È un rigore grande come un grattacielo, io ti anticipo e tu mi dai un calcio sotto la suola della scarpa. Io ti aggiro, arrivo prima di te e metto la gamba. Lo ha anticipato, non è andato in fuorigioco, arriva in anticipo di un bel pezzo”.

Sul pareggio contro il Genoa.

“De Rossi sta cercando una quadra, Dybala ha scombinato i piani. Dovbyk bisogna metterlo nelle condizioni di colpire. Il fatto che dopo il gol lo abbiano abbracciato in quel modo fa capire quanto il ragazzo stia soffrendo. Il gol del pari la Roma non deve prenderlo, all’ultimo minuto. Svilar magari su quel cross doveva stare due passi in avanti e poi decidere se uscire eventualmente. Da alcuni giocatori mi aspetto più virilità e più cattiveria, invece perdono tempo per il falletto, si rotolano per terra perdendo tempo, però dai rabbia agli avversari. Invece vai a prenderti un altro fallo, attacchi lo spazio. Stanno mancando dei giocatori che lui ha anche difeso, ma devono dare di più”.