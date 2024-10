Fantacalcio – Exploit di Cataldi e Pinamonti; malissimo Falcone e Coco

Il fantacalcio sotto la lente di sportpaper

Torna il campionato e con esso il Fantacalcio con i suoi promossi e bocciati di giornata. Tra i primi eccellono Cataldi e Pinamonti, autori di una doppietta a testa, mentre Falcone sprofonda nel disastro leccese e Coco condanna il Toro e se stesso con un’autorete. Vediamo ora ruolo per ruolo tutti gli esiti dell’ottavo turno.

PORTIERI – Porta inviolata ed interventi di livello fanno del monzese Turati il numero uno assoluto nel ruolo per l’ottava giornata: per lui un bel 7 pieno. Mezzo punto in meno, e senza subire reti per Sommer (che fa autopalo ma poi respinge i pochi attacchi romanisti) e Caprile che ha saputo interpretare al meglio il ruolo di vice Meret nelle ultime settimane. A livello modificatore va sottolineato il solito Svilar che merita lo stesso voto di Turati (7) ma poi “scivola” di un punto a causa della marcatura di Lautaro non certo imputabile a lui. Piccola nota di merita ad un altro sostituto, Leali del Genoa, che però, pur partendo da un bel 6,5 chiude a 4,5 incassando due gol. Falcone, spesso tra i migliori nelle ultime due stagioni, sta pagando il momento negativo della suia squadra e finisce per l’ennesima volta tra i peggiori. Stavolta incassa addirittura 6 palloni e chiude con un inesorabile -1 di fantamedia. Sul podio al contrario anche Milinkovic-Savic con 2 e Montipò con 3 in fantapagella.

DIFENSORI – A volte ritornano: Palomino si riaffaccia sul tabellino dei marcatori, contribuendo alla conquista di tre importantissimi punti per il Cagliari, e “vince” la palma di miglior difensore dell’ottava giornata con un 7,5 in pagella che al fanta gli vale 10,5. Alle sue spalle un altro elemento in cerca di rilancio, Parisi, che merita un complessivo 9,5 (6,5 + 3); terzo posto per Luperto che non va in rete ma aggiunge un assist al suo voto in pagella (6,5) e chiude con un bel 7,5. Tra i “senza bonus” spicca invece Buongiorno che merita 7 e conferma il suo ottimo stato di forma; stesso voto anche per Dodò e Cabal. Dopo alcune prestazioni molto rilevanti, e qualche bonus inaspettato, il granata Coco merita stavolta l’ultimo posto tra i difensori perché con la sua autorete, alla quale somma un cartellino giallo, chiude a 2 di fantamedia. I laziali Gila e Romagnoli seguono con 3 ma il primo è fortemente penalizzato dall’autogol che condanna i biancocelesti alla sconfitta, mentre l’ex centrale del Milan macchia la sua prestazione con un pesantissimo cartellino rosso. Poco meglio l’altro “rosso” Gallo che merita 4,5 in pagella e al fanta sigla un 3,5. Tra i peggiori senza malus segnaliamo Guilbert e Gaspar entrambi con 4 a sugello della domenica nerissima dei salentini.

CENTROCAMPISTI – Come detto è Cataldi il Top assoluto di giornata con il suo 8 in pagella che l’inusuale doppietta converte in un sonante 14! Mezzo punto in meno per Colpani che si rende “colpevole” di un cartellino giallo e finisce con un 13,5 comunque di grande spessore. Tra i molti a meritare 7, e quindi a raggiungere quota 10 grazie ad un gol, evidenziamo Nico Paz del Como, Linetty del Torino e Chukwueze del Milan, tutti, a vario titolo, protagonisti di exploit attesi o sorprendenti. Dietro la lavagna il rossonero Reijnders che col rosso arriva a 3,5, Ramadani, 4 senza malus e Zalewski che concede via libera al contropiede decisivo dell’Inter e “becca” un 4,5 che non richiede ulteriori commenti.

ATTACCANTI – La doppietta con la quale spiana la via per la prima vittoria in campionato del Monza, consente a Mota di risultare quale il miglior attaccante dell’ottava giornata; per lui un lusinghiero 7,5 in pagella e 13,5 per il fantacalcio. Resta un pelino sotto Pinamonti (13) per lo strip dopo la seconda rete che gli “vale” l’ammonizione. Anche in questo caso sono parecchie le punte a meritare un bel 7 in pagella e toccare quota 10 grazie ad una rete; tra questi evidenziamo Retegui, con 8 realizzazioni in testa alla classifica dei bomber, Odgaard, prima rete in campionato, e Beltran che rispunta improvvisamente nei tabellini dopo tante assenze ingiustificate. Molto bene anche Bonny (10) e Djuric (8 con assist). Flop di giornata sono i leccesi Rebic, Banda e Krastovic tutti con un secco 5 in pagella.