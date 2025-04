Borussia Dortmund – Barcellona, probabili formazioni e dove vederla

Al Westfalenstadion si gioca Borussia Dortmund – Barcellona, gara valevole per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Passivo amaro per i padroni di casa, sconfitti per 4-0 all’andata e chiamati alla clamorosa rimonta: Kovac non recupera Sabitzer e in mediana dovrebbe affidarsi nuovamente a Chukwuemeka e Nmecha. Assente anche Can per via di alcune noie muscolari, mentre in avanti confermati Beier e Guirassy. Flick è pronto a riproporre il suo 4-3-3 con Cubarsì e Martinez al centro della difesa, mentre a centrocampo si affida a Fermin Lopez, De Jong e Pedri; in avanti, confermatissimi Yamal, Lewandowski e Raphinha. La partita, in programma martedì 15 aprile alle 21:00, verrà trasmessa su Sky; sarà possibile vederla in streaming su Sky Go e NOW.

Borussia Dortmund – Barcellona, le probabili formazioni

BORUSSIA DORTMUND (3-5-2): Kobel; Anton, Süle, Bansebaini; Ryerson, Chukwuemeka, Nmecha, Groß, Svensson; Beier, Guirassy. All. Kovac

BARCELLONA (4-3-3): Szczesny; Koundé, Cubarsi, Martinez Martín; Fermin Lopez, De Jong, Pedri; Yamal, Lewandowski, Raphinha; All. Flick