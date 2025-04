Il club turco potrebbe acquistare l'attaccante nigeriano per 75 milioni di euro.

Juventus, Hatipoğlu (vice presidente Galatasaray): “Osimhen? Vogliamo tenerlo con noi”

Victor Osimhen, finito nel mirino della Juventus, potrebbe restare al Galatasaray. A confermarlo è stato il vice-presidente dei turchi, İbrahim Hatipoğlu. Di seguito le sue parole: “Ha detto che il nostro club rimarrà per sempre nel suo cuore. Ma ciò non vuol dire che se ne andrà. Vogliamo tenerlo con noi”. Il club turco potrebbe acquistare l’attaccante nigeriano per 75 milioni di euro.