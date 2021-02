Douglas Costa, al momento in forza al Bayern Monaco, arrivato Bundesliga in prestito dalla Juventus, ha partecipato alla “Room” sul social ClubHouse. Il centravanti brasiliano durante il suo intervento ha risposto a tante domande, anche alla questione del suo possibile passaggio al Milan.

Douglas Costa-Milan: “Nessuno mi ha chiamato”

Tra i tanti temi toccati da Costa durante la Room, quello che risalta di più è il presunto interesse del club rossonero durante la scorsa finestra mercato. Il brasiliano dichiara: “Non lo so, nessuno mi ha chiamato”. Non solo, sul Milan ha dichiarato: “Mi piace molto Bennacer, è molto forte”. La prossima settimana torna la Champions League, e ha dichiarato che quest’anno a vincere sarà di nuovo il Bayern Monaco. La famosa lite tra Conte-Agnelli ha davvero fatto il giro del mondo, anche Douglas Costa ha detto la sua: “Bella storia. A me non piace stare dentro a queste cose, ma da fuori sono belle da vedersi”. Altra domanda su tema “litigi”, è quella del caso tra Lukaku-Ibrahimovic, su chi l’avrebbe spuntata su un altro testa a testa, ha risposto: “Bella domanda. Penso Ibra però” Infine due dichiarazioni interessanti, la prima sulla sua carriera, quando gli è stato chiesto di dire il nome del miglior tecnico che ha avuto, la risposta è stata: “Pep Guardiola”. . Infine, su chi è il miglior giocatore di FIFA ha detto: “Dybala è il più forte di tutti”.