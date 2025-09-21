E’ derby, alle 12.30 sarà Lazio – Roma | Le formazioni

E’ il giorno del derby, un pranzo con protagonista il calcio quello di questa domenica. Alle 12.30 sarà Lazio – Roma, una stracittadina tutta da vivere, di fronte i biancocelesti di Sarri e i giallorossi di Gasperini, al suo primo derby della capitale.
LE PROBABILI FORMAZIONI DI LAZIO – ROMA
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Cataldi, Belahyane; Pedro, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Rensch, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, El Shaarawy; Ferguson. All. Gasperini.