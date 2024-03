Empoli-Bologna, le scelte di Nicola e Thiago Motta

In casa dell'Empoli arriva il Bologna di Thiago Motta. In campo alle 20.45.

Il Bologna chiamato a rispondere alla sconfitta con l’Inter. Thiago Motta senza Zirkzee, fuori per infortunio, si affida Odgaard, supportato da Orsolini e Ndoye. In mezzo al campo non mancano Ferguson e Fabbian alle spalle di Freuler. Unico dubbio Marin, in casa Empoli, pronto Kovalenko con Maleh.

Empoli-Bologna, le probabili formazioni:

EMPOLI (3-5-2): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Zurkowski, Kovalenko, Maleh, Pezzella; Cambiaghi, Niang. All. Nicola.

BOLOGNA (4-1-4-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler; Orsolini, Ferguson, Fabbian, Ndoye; Odgaard. All. Motta.