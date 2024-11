Empoli-Como 1-0 Decide una rete di Pellegri

L’Empoli batte con il minimo scarto il Como e si porta a 14 punti in classifica, squadra di Febragas non pervenuta al Castellani.

Primo tempo senza squilli da entrambe le parti, D’Aversa ha mandato in campo dal primo minuto Pellegri come punta centrale, alle sue spalle Maleh e Solbakken. Fabregas ha invece dato spazio a Belotti, con Nico Paz in panchina, ed è proprio Belotti a provarci ad inizio partita ma senza esito, l’Empoli nella prima frazione di gioco non ha mai tirato in porta.

Nella ripresa arriva subito la rete del vantaggio dei toscani con Pellegri, il Como non riesce a reagire e Gyasi ma sopratutto Colombo nel finale vanno vicino al raddoppio.

Il tabellino

Empoli-Como 1-0

EMPOLI: Vasquez Llach D. S. (Portiere), De Sciglio M., Ismajli A., Viti M., Gyasi E., Henderson L., Haas N. (dal 31′ st Anjorin F.), Maleh Y., Pezzella G., Solbakken O. (dal 18′ st Colombo L.), Pellegri P. (dal 31′ st Ekong E.). A disposizione: Anjorin F., Brancolini F. (Portiere), Cacace L., Colombo L., Ekong E., Konate I., Marianucci L., Sambia J., Seghetti J. (Portiere), Tosto L. Allenatore: D’Aversa R..

COMO: Reina P. (Portiere), Goldaniga E., Dossena A., Barba F. (dal 17′ st Paz N.), Moreno A., Engelhardt Y., Kempf M. O., Fadera A. (dal 32′ st Verdi S.), Da Cunha L.(41′ Cerri), Strefezza G. (dal 17′ st Cutrone P.), Belotti A. (dal 33′ st Gabrielloni A.). A disposizione: Andrealli F., Audero E. (Portiere), Cerri A., Cutrone P., Gabrielloni A., Iovine A., Jack F., Jasim A., Mazzaglia G., Paz N., Sala M., Verdi S. Allenatore: Fabregas C..

Reti: al 2′ st Pellegri P. (Empoli) .