Empoli-Genoa, probabili formazioni e dove vederla

Al Castellani di Empoli si sfideranno due squadre in lotta per non retrocedere. Il club toscano sembra aver cambiato rotta con l’arrivo di Nicola ottenendo 4 punti tra Monza e Juventus. Dall’altra parte c’è il Genoa che, tra le neopromosse, è quella che sta regalando più soddisfazioni ai propri tifosi e non perde dalla trasferta di Monza del 10 dicembre. Il match sarà visibile sulla piattaforma di DAZN sabato 3 febbraio alle ore 15.

Probabili formazioni di Empoli-Genoa

EMPOLI (3-5-2): Caprile; Walukiewicz, Ismajli, Luperto; Gyasi, Maleh, Grassi, Żurkowski, Cacace; Cerri, Cambiaghi. All. Nicola.

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Spence; Gudmundsson, Retegui. All. Gilardino