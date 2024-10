Empoli-Inter, nerazzurri a caccia dei tre punti per non lasciare scappare via il Napoli capolista. Inzaghi conferma Zielinski in regia, in attacco la coppia Thuram-Lautaro Martinez.

LE PROBABILI FORMAZIONI

EMPOLI (3-5-1-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Grassi, Fazzini, Pezzella; Solbakken; Colombo. All. D’Aversa.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi.