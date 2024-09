Empoli-Juventus, probabili formazioni e dove vederla

Sono queste le probabili formazioni di Empoli e Juventus in vista della sfida di domani sera. Diversi i cambi per Thiago Motta, che lancia Koopmeiners, Douglas Luiz e Yildiz dall’inizio. La gara del Castellani andrà in onda su Dazn.

Empoli-Juventus, le probabili formazioni:

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; De Sciglio, Henderson, Grassi, Pezzella; Gyasi, Solbakken; Colombo. All. D’Aversa.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Bremer, Cabal; Locatelli, Douglas Luiz; Cambiaso, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta.