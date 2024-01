Empoli-Milan, Pioli soddisfatto: “Bravi a rendere la partita facile. Theo perfetto e su Jimenez..”

Intervenuto a Sky, Stefano Pioli è contento per la vittoria di Empoli e si spera sia l’inizio di una lunga serie A aspettando le sfide con Atalanta e Roma.”E’ giusto appoggiarsi ai giocatori più forti, lo fanno tutte le squadre. Noi per fortuna ne abbiamo tanti”.

Pioli: “Classifica? Dobbiamo ancora fare tanti punti”

Sulla partita: “Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, siamo stati bravi a renderla più facile di quello che poteva essere. Non guardiamo troppo avanti, pensiamo solo alla prossima partita. Poi vedremo se avremo superato il momento difficile”.

Sul gruppo: “Vedo i miei giocatori tutti i giorni e nei momenti difficili si vede se c’è qualcuno che molla. Noi siamo tutti compatti, ci aiutiamo e sono orgoglioso per il gruppo che siamo”.

Sulla classifica: “Pensiamo solo a vincere le partite. Abbiamo fatto un girone di andata leggermente migliore dell’anno scorso. Ci sono ancora tante partite. Dobbiamo pensare solo a vincere e a fare punti”.

Sulla crescita di Adli: “Gli ho detto che ha fatto la partita più completa di quest’anno. E’ stato molto attento. Ha cambiato ruolo pochi mesi fa e lo sta facendo con applicazione. Con questa mntalità si può ritagliare un posto importante”.

Su Theo centrale: “Sta facendo grandi prestazione. Oggi è stato impeccabile dal punto di vista difensivo ed è stato bravissimo in fase di impostazione. E’ vero che perdiamo un po’ la sua spnta in avanti, ma abbiamo Leao e non è male lasciargli spazio per l’uno contro uno. E’ una settimana importante, abbiamo iniziato bene, ma abbiamo altre due gare importanti”.

Sulla scelta di Jimenez: “Jimenez è un ragazzo di grande prospettiva, ha grande personalità. Ogni tanto esagera palla al piede, ma è bello vedere un giovane così intraprendente. E poi Theo sta facendo benissimo da centrale, volevo tenere certi equlibri. Jimenez ha sofferto un po’ dopo l’ammonizione, ma i giovani devo avere la possibilità di sbagliare”.

Sul suo lavoro: “Stiamo facendo un grande lavoro. I giocatori mi hanno sempre dato grande disponibilità e questo mi permette di provare nuove soluzioni. Noi prepariamo le partite per avere dei vantaggi sugli avversari. Sono orgoglioso della loro disponibilità”.