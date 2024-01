Empoli-Milan: Top & Flop. Loftus imprescindibile, Leao in pantofole. Empoli da rivedere

Il portoghese ancora indispensabile per la squadra di Pioli

Loftus Cheek imprescindibile per il Milan

Il Milan vince con il minimo sforzo ad Empoli e termina il girone d’andata al terzo posto in classifica, i toscani in netta difficoltà e senza un centravanti faranno fatica a salvarsi.

Top Flop:

Empoli: tutti rimandati, non era questa la partita che la squadra di Andreazzoli doveva vincere, contro il Verona domenica prossima è il vero spareggio salvezza. Baldanzi titolare irriconoscibile, il migliore Cambiaghi, Caputo impalpabile.

Sul Milan:

Loftus Cheek il migliore dei rossoneri, le sue discese sono state devastanti per la retroguardia dei toscani, ciliegina sulla torta il gol iniziale, ma anche nella ripresa ha sfiorato la rete.

Leao a parte la discesa nel primo tempo con assit per Loftus non lo abbiamo visto ancora al Top, messo da Pioli a destra per gran parte del primo tempo è migliorato nella ripresa nella sua posizione naturale.