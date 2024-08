Empoli-Monza, le scelte di D’Aversa e Nesta

Gara d’esordio per Empoli e Monza senza i rispettivi allenatori in panchina, entrambi squalificati. Nesta sceglie Djuric, favorito su Petagna, come punto di riferimento offensivo, sostenuto da Maldini e Dany Mota. Sarà Pizzignacco a difendere i pali della formazione lombarda. D’Aversa fa a meno di Grassi e lancia Haas accanto a Pezzella in mezzo al campo. Attacco toscano a Colombo, ex della gara, con Esposito e Fazzini alle sue spalle.

Empoli-Monza, le probabili formazioni:

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Walukiewicz, Ismajli, Viti; Gyasi, Haas, Henderson, Pezzella; Fazzini, Esposito; Colombo. All. Sullo.

MONZA (3-4-2-1): Pizzignacco; Izzo, Marì, Carboni; Birindelli, Bondo, Pessina, Kyriakopoulos; Maldini, Dany Mota; Djuric. All. Rubinacci.