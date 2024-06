Esclusiva: Derby di mercato per Mikautadze. Roma e Lazio si contendono l'attaccante georgiano

Ieri pomeriggio contro la Turchia Mikautadze ha segnato il momentaneo pareggio della Georgia contro la Turchia, rete che non è servita per portare a casa i primi punti nella storia del campionato europeo per la Georgia.

Georges Mikautadze è un attaccante di proprietà del Metz, che in questa stagione tra Ajax e Metz è andato a segno in 15 occasioni, tredici le reti segnate in Ligue 1 che hanno valso la salvezza del club amaranto.

Mikautadze era già nel mirino della Roma nella scorsa estate, con Pinto che era sulle sue tracce, ed ora che Belotti è in partenza e che Lukaku è ritornato al Chelsea potrebbe davvero vestire la maglia giallorossa. Ma sul georgiano c’è anche la Lazio che vuole un partner di Immobile, visto che Castellanos non ha convinto del tutto.

La valutazione di Mikautadze si aggira intorno ai 25 milioni di euro, un affare per noi, ma con la Roma che ad oggi appare in vantaggio considerando anche che Ghisolfi lo conosce molto bene.