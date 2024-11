Esonero Gotti, c’è l’ufficialità: la nota del Lecce

Con un comunicato sul proprio sito, la società del Lecce comunica di aver esonerato Luca Gotti. Cambio in panchina arrivato dopo una partenza di stagione non proprio esaltante, che ha visto il club salentino relegato, in modo costante, tra le ultime posizioni, con sconfitte pesanti come quella contro la Fiorentina per 0-6 al Via del Mare.

Esonero Gotti, il comunicato della società:

Di seguito il comunicato:

L’U.S. Lecce comunica di aver sollevato, in data odierna, dall’incarico di tecnico della Prima Squadra il Sig. Luca Gotti.

A mister Gotti il ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi con professionalità, impegno e dedizione, augurando le migliori fortune.