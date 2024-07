Euro2024, Olmo e Merino regalano la semifinale alla Spagna: Germania ko ai tempi supplementari

Gol e assist per il trequartista del Lipsia

Alla Mercedes-Benz Arena di Stoccarda va in scena una gara prelavemente equilibrata. La prima frazione vede una Germania molto aggressiva sui portatori di palla iberici senza però trovare la via della rete. Di Havertz le due occasioni più importanti per i tedeschi che però non hanno particolarmente impensierito Unai Simon. Una grande occasione per la Spagna al 35′ con Nico Williams che trova un’ottima risposta di neuer prima di essere fermato dal fuorigioco Al 40′ invece ottima chance per Olmo, gran botta da fuori del dieci subentrato a Pedri che trova però i guantoni di Neuer. La ripresa di apre con un’opportunità per Morata ma la partita cambia al 51′ minuto, Yamal partendo da destra imbecca Olmo che con un destro di prima intenzione insacca alle spalle di Neuer. La Germania reagisce subito creando una serie di opportunità, in particolare con Fullkrug che raccoglie un cross basso di Wirtz e in caduta colpisce il palo. Poco più tardi Havertz sfrutta un errore in palleggio di Simon e con un pallonetto va ad un passo dal pareggio. Finale intenso soprattutto per gli attacchi tedeschi alla caccia di un pari che si concretizza al minuto numero 89 con Wirtz che raccoglie la sponda di Kimmich ed infila il portiere del Bilbao. I 90′ regolamentari si chiudono sul risultato di 1-1.

Spagna-Germania, si decide ai supplementari

Primo supplementare che vede un’occasione per parte: prima la Spagna con Oyarzabal che scocca un sinistro da fuori che si spegne sul fondo alla destra di Neuer. Allo scadere della prima frazione addizionale l’occasione invece è della Germania con Wirtz che, imbeccato da Muller, scarica un sinistro di prima intenzione che termina a lato. Nel secondo supplementare la Germania protesta per un tocco col braccio in area di Cucurella su un tiro di Musiala,Taylor però lascia proseguire. Tutto si decide al 119′ : Pennellata di Olmo che trova Merino in area che con un’ottima torsione la insacca alla destra di Neuer. Nel finale grande occasione per Fullkrug che di testa la spedisce di un soffio al lato. Al 125′ arriva il rosso per Carvajal. La Spagna trova un’importante qualificazione che la vedrà affrontare la vincente tra Portogallo e Francia il 9 luglio a Monaco di Baviera. Delusione invece per la Germania, che certamente si aspettava un epilogo migliore.

Germania-Spagna, il tabellino:

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Rudiger, Tah(80′ Muller), Raum(57′ Mittelstadt); Emre Can(45′ Andrich), Kroos; Sane(45′ Wirtz) , Gundogan(57′ Fullkrug), Musiala; Havertz(90′ Anton). CT: Julian Nagelsmann.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Le Normand(45′ Nacho) , Laporte, Cucurella; Pedri(8′ Olmo) , Rodri, Fabian Ruiz(102′ Joselu); Yamal(62′ Ferran Torres), Morata(81′ Oyarzabal); N. Williams(81′ Merino). CT: Luis De La Fuente.