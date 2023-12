La Lazio tornerà a sfidare il Bayern Monaco in Champions League. Non sarà quindi un’impresa facile quella dei biancocelesti di Maurizio Sarri agli ottavi. Secondo Lalaziosiamonoi.it, Manuel Neuer avrebbe commentato in questo modo l’accoppiamento dei bavaresi con la squadra italiana: “È una squadra italiana, sempre impostata bene tatticamente. Abbiamo già esperienze positive contro la Lazio”.

Neuer | Il portiere ricorda i precedenti con i biancocelesti

Il portiere del Bayern Monaco, fiducioso, da quanto reso noto da Lalaziosiamonoi.it, ha continuato a parlare, ricordando i precedenti con la Lazio: “Arriviamo alle partite da favoriti ma non possiamo sottovalutarli. Ho ricordi molto positivi dello stadio. I tifosi in Italia sono sempre molto rumorosi”.

L’estremo difensore tedesco ha poi concluso, dicendo: “Tutti aspettano con ansia le gare. Cercheremo di vincere entrambe le partite”.