Europa League: Pedro e Isaksen stendono il Twente (0-2). Biancocelesti a punteggio pieno

Biancocelesti primi in classifica insieme al Tottenham

Grazie ai gol di Pedro e Isaksen, la Lazio batte 2-0 il Twente e conquista altri 3 punti salendo così a quota 9 in classifica. Partita in discesa visto che la squadra olandese rimane in 10 dopo appena 11′ con la Lazio che domina la gara e la sblocca con l’ex Barcellona e nel finale la chiude con il subentrato Isaksen.

Twente-Lazio, il tabellino:

TWENTE (4-2-3-1): Unnerstall; Van Rooij, Hilgers, Bruns, Salah-Eddine (37’st Ltaief); Vlap (15’st Eiting), Regeer; Van Wolfswinkel, Steijn (15’st Besselink), Van Bergen (14’st Tyton); Lammers (1’st Kuipers). A disposizione: El Maach, Lagerbielke, Kjolo, Van Hoorenbeeck, Kuster, Panneflek, M. Rots. Allenatore: Oosting.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gigot (32’sr Patric), Romagnoli, Pellegrini; Dele-Bashiru, Vecino (20’st Rovella); Tchaouna (45’st Gila), Pedro, Zaccagni (20’st Castellanos); Dia (32’st Isaksen). A disposizione: Provedel, Furlanetto, Tavares. Allenatore: Baroni.

Reti: 37’pt Pedro, 43’st Isaksen

Ammoniti: Van Wolfswinkel (T), Van Rooij (T), Bruns (T), Vlap (T)

Espulsi: 11’pt Unnerstall

Recupero: 5’pt