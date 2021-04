La formazione da schierare e la formazione da evitare al Fantacalcio

Fantacalcio, 32esima giornata di Serie A: Top e Flop undici a confronto

Le emozioni dell’ultimo weekend di campionato sono già un ricordo. Il tour de force di quest’ultima parte del massimo torneo nazionale prevede il turno infrasettimanale che si preannuncia decisamente avvincente con scontri importanti in testa e in coda. Molti calciatori potrebbero pagare la stanchezza degli incontri ravvicinati e non è da escludere che più di qualche allenatore possa optare per il turnover. In virtù di queste considerazione sportpaper.it ha deciso di proporre i seguenti calciatori per la 32esima giornata di Serie A.

TOP UNDICI (3-4-3): Handanovic, Nuytinck, A.Bastoni, Gosens, Pessina, Soriano, Barella, Zaccagni, Cristiano Ronaldo, Lukaku, Duvan Zapata.

Panchina top

Portieri: Musso, Donnarumma, Skorupski, Szczesny, Perin, Silvestri.

Difensori: Koulibaly, Dalot, De Ligt, Romero, De Vrij, De Silvestri, Izzo, Tonelli.

Centrocampisti: L.Pellegrini, Ramsey, Eriksen, Nainggolan, Zielinski, Candreva, Viola, Kessié.

Attaccanti: Muriel, Insigne, Immobile, Dybala, Barrow, Belotti, Vlahovic, Ibrahimovic, Boga.

Fantacalcio: la flop undici della 32esima giornata di Serie A

I flop non sono mai facili da individuare, ma visto che in questa fase ogni partita può essere decisiva, bisogna badare al sodo. Il tempo degli esperimenti è ormai alle spalle, servono certezze e bonus per raggiungere i propri obiettivi stagionali. Quindi sarebbe opportuno tenere fuori quei calciatori che notoriamente non portano punti o che addirittura sono abbonati ai malus, come ad esempio i cartellini gialli. Di seguito formazione e riserve da evitare in vista del turno di Serie A che verrà.

FLOP UNDICI (4-4-2): Sepe, Bruno Peres, Chabot, Barba, Masiello, Brugman, Bakayoko, Villar, Hetemaj, Nzola, Forestieri.

Panchina flop

Portieri: Reina, Meret, Pau Lopez, Provedel, Cordaz, Gollini, Vicario.

Difensori: Radu, Mario Rui, Ibanez, Marchizza, Rogerio, Reca, Biraschi, Depaoli, Caceres.

Centrocampisti: Cristante, Marusic, Mkhitaryan, De Roon, Estevez, Amrabat, Sturaro, Duncan.

Attaccanti: Correa, Osimhen, Raspadori, Ounas, Pellè, Gervinho, Gyasi, Simeone.